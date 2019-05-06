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Найкраща кава в Вестеросі: у четвертій серії "Ігри престолів" знайшли киноляп

STYLERФільми і серіали    06.05.2019 - 20:26
Найкраща кава в Вестеросі: у четвертій серії "Ігри престолів" знайшли киноляп
Ігри Престолів (Колаж РБК-Україна)

Фанати серіалу відразу створили безліч жартів і мемів на цю тему

У четвертій серії останнього сезону серіалу "Гра престолів" кіноглядачі несподівано знайшли епічний киноляп. В одному з кадрів на столі біля королеви Дейенеріс Таргаріен несподівано з'явився картонний стаканчик з логотипом відомої кавової компанії Sturbucks.

Стаканчик засвітився буквально на кілька секунд, але цього виявилося достатньо, щоб шанувальника серіалу почали писати жарти і меми на цю тему.

Під час застілля після серйозної битви, на якому зібралися всі хто вижив після війни, на 17 хвилині 39 секунді в кадр потрапляє стаканчик з кавою, який стоїть біля Дейенеріс Таргаріен.

Після цього картинка змінюється і через кілька секунд у кадрі знову з'являється королева, але вже без стаканчика.

  • Якщо це кава Дейенеріс, то мені в такому випадку дуже шкода баристу, якому довелося ручкою писати її ім'я. Напевно, йому звело руки.
  • І після Великої війни вони відзначили перемогу, випивши найкращу каву в Вестеросі.
  • Продавець Starbucks в Вінтерфеллі не готовий написати ім'я Дейенеріс на склянці з кавою. Хлопці, це не Starbucks.
  • Це власна кавова мережа Вінтерфелла Dire cup.
  • Навіть в Вестеросі є Старбакс, а в Білорусі все ще немає.
  • Гра престолів: багатомільйонний бюджет, інтригуючий сюжет, епічні баталії, дракони і склянка кави, яку забули прибрати з кадру.
  • Подвійний латте на молоці жінки-гіганта.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка "Ігри престолів" Софі Тернер підірвала мережу весільним вбранням від українського бренду.

А також повідомляли про те, що Кіт Харінгтон розповів, яка його улюблена сцена в "Грі престолів".

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