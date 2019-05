Найкраща кава в Вестеросі: у четвертій серії "Ігри престолів" знайшли киноляп

Фанати серіалу відразу створили безліч жартів і мемів на цю тему

У четвертій серії останнього сезону серіалу "Гра престолів" кіноглядачі несподівано знайшли епічний киноляп. В одному з кадрів на столі біля королеви Дейенеріс Таргаріен несподівано з'явився картонний стаканчик з логотипом відомої кавової компанії Sturbucks.

Стаканчик засвітився буквально на кілька секунд, але цього виявилося достатньо, щоб шанувальника серіалу почали писати жарти і меми на цю тему.

Guys it's not Starbucks, it's Winterfell's own coffee chain "Dire cup" #GameofThrones pic.twitter.com/icM6bhXkbx

Під час застілля після серйозної битви, на якому зібралися всі хто вижив після війни, на 17 хвилині 39 секунді в кадр потрапляє стаканчик з кавою, який стоїть біля Дейенеріс Таргаріен.

Після цього картинка змінюється і через кілька секунд у кадрі знову з'являється королева, але вже без стаканчика.

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ