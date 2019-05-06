Найкраща кава в Вестеросі: у четвертій серії "Ігри престолів" знайшли киноляп

Ігри Престолів (Колаж РБК-Україна)

Фанати серіалу відразу створили безліч жартів і мемів на цю тему

У четвертій серії останнього сезону серіалу "Гра престолів" кіноглядачі несподівано знайшли епічний киноляп. В одному з кадрів на столі біля королеви Дейенеріс Таргаріен несподівано з'явився картонний стаканчик з логотипом відомої кавової компанії Sturbucks.

Стаканчик засвітився буквально на кілька секунд, але цього виявилося достатньо, щоб шанувальника серіалу почали писати жарти і меми на цю тему.

Під час застілля після серйозної битви, на якому зібралися всі хто вижив після війни, на 17 хвилині 39 секунді в кадр потрапляє стаканчик з кавою, який стоїть біля Дейенеріс Таргаріен.

Ланністери: «Почуй мій плач!»

Старкі: «Зима близько!»

Таргариены: «Подвійне капучіно з ваніллю без цукру!» pic.twitter.com/iOEk6Rze1n — Никотинка з Бровами+ (@Yoghikitt) 6 травня 2019 р.

Після цього картинка змінюється і через кілька секунд у кадрі знову з'являється королева, але вже без стаканчика.

Якщо це кава Дейенеріс, то мені в такому випадку дуже шкода баристу, якому довелося ручкою писати її ім'я. Напевно, йому звело руки.

І після Великої війни вони відзначили перемогу, випивши найкращу каву в Вестеросі.

Продавець Starbucks в Вінтерфеллі не готовий написати ім'я Дейенеріс на склянці з кавою. Хлопці, це не Starbucks.

Це власна кавова мережа Вінтерфелла Dire cup.

Навіть в Вестеросі є Старбакс, а в Білорусі все ще немає.

Гра престолів: багатомільйонний бюджет, інтригуючий сюжет, епічні баталії, дракони і склянка кави, яку забули прибрати з кадру.

Подвійний латте на молоці жінки-гіганта.

— Можна мені, будь ласка, подвійний еспресо?

— Звичайно! Як вас звати?

— Дейенеріс Бурерожденная, Неопалима, Королева Миэрина, Королева андалов, ройнаров і Перших Людей, Кхалісі великого трав'яного моря, Розбиває Кайдани, Матір Драконів.

— Напишемо просто: Дені.

— Дракарис! pic.twitter.com/A43Lbb8fOD — Alexander VK (@Alex_Schepilov) 6 травня 2019 р.

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ — Joseph (@TheGeneralSYD) 6 травня 2019 р.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка "Ігри престолів" Софі Тернер підірвала мережу весільним вбранням від українського бренду.

А також повідомляли про те, що Кіт Харінгтон розповів, яка його улюблена сцена в "Грі престолів".