Лучший кофе в Вестеросе: в четвертой серии "Игры престолов" нашли киноляп

Фанаты сериала сразу создали множество шуток и мемов на эту тему

В четвертой серии последнего сезона сериала "Игры престолов" кинозрители неожиданно нашли эпичный киноляп. В одном из кадров на столе возле королевы Дейенерис Таргариен неожиданно появился картонный стаканчик с логотипом известной кофейной компании Sturbucks.

Стаканчик засветился буквально на несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы почитателя сериала начали сочинять шутки и мемы на эту тему.

Guys it’s not Starbucks, it’s Winterfell’s own coffee chain “Dire cup” #GameofThrones pic.twitter.com/icM6bhXkbx

Во время застолья после серьезной битвы, на котором собрались все выжившие после войны, на 17 минуте 39 секунде в кадр попадает стаканчик с кофе, который стоит возле Дейенерис Таргариен.

После этого картинка меняется и через несколько секунд в кадре снова появляется королева, но уже без стаканчика.

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ