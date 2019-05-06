Лучший кофе в Вестеросе: в четвертой серии "Игры престолов" нашли киноляп

Фанаты сериала сразу создали множество шуток и мемов на эту тему
В четвертой серии последнего сезона сериала "Игры престолов" кинозрители неожиданно нашли эпичный киноляп. В одном из кадров на столе возле королевы Дейенерис Таргариен неожиданно появился картонный стаканчик с логотипом известной кофейной компании Sturbucks.
Стаканчик засветился буквально на несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы почитателя сериала начали сочинять шутки и мемы на эту тему.
Guys it’s not Starbucks, it’s Winterfell’s own coffee chain “Dire cup” #GameofThrones pic.twitter.com/icM6bhXkbx— (@_alexalexalex) 6 мая 2019 г.
Во время застолья после серьезной битвы, на котором собрались все выжившие после войны, на 17 минуте 39 секунде в кадр попадает стаканчик с кофе, который стоит возле Дейенерис Таргариен.
Ланнистеры: «Услышь мой рёв!»— Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) 6 мая 2019 г.
Старки: «Зима близко!»
Таргариены: «Двойной капучино с ванилью без сахара!» pic.twitter.com/iOEk6Rze1n
После этого картинка меняется и через несколько секунд в кадре снова появляется королева, но уже без стаканчика.
— Можно мне, пожалуйста, двойной эспрессо?— Alexander VK (@Alex_Schepilov) 6 мая 2019 г.
— Конечно! Как вас зовут?
— Дейенерис Бурерожденная, Неопалимая, Королева Миэрина, Королева андалов, ройнаров и Первых Людей, Кхалиси великого травяного моря, Разбивающая Оковы, Матерь Драконов.
— Напишем просто: Дэни.
— Дракарис! pic.twitter.com/A43Lbb8fOD
Двойной латте на молоке женщины-гиганта #GameofThrones pic.twitter.com/kb1YUafsyZ— Morticia (@hates_roses) 6 мая 2019 г.
That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ— Joseph (@TheGeneralSYD) 6 мая 2019 г.
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