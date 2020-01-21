Порошенко з дружиною сходили в кіно на "Пекельну Хоругву"

Подружжя Марина та Петро Порошенко відвідали показ українського кіно "Пекельна Хоругва" режисера Михайла Кострова за мотивами твору Сашка Лірника. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в Facebook, публікуючи відповідні фотографії.

"Чудовий вечір разом з Мариною і нашими героями-військовими за переглядом "Пекельної хоругви" – прекрасного українського кіно режисера Михайла Кострова за мотивами твору Сашка Лірника", - написав Порошенко.

Порошенко порадив усім, хто любить Україну подивитися це кіно.

"Прекрасна стрічка, проникнута тонким гумором і щирим козацьким завзяттям. Це кіно можна і навіть треба розтягнути на цитати. Фільм виконує важливу і серйозну місію з побудови нашої національної ідентичності. Адже це не просто казка, а захоплива історія про справжніх українських лицарів – сміливих, кмітливих та жертовних", - додав Порошенко.

П'ятий президент України також нагадав, що "Пекельну Хоругву" навіть намагалися заборони у Краматорську. "Але добро і правда завжди перемагає зло і темряву", - зауважив Порошенко.

Нагадаємо, сімейний фільм-казка "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" вийшов у широкий прокат з 1 січня 2020 року. За словами авторів картини, це не просто казка, а саме химерна українська казка, притаманна тільки українській культурі і українському характеру.

Сама історія казки наповнена українською народною гумором, козацької героїкою і корінням сягає в український фольклор і народну міфологію і вірування.

Головні ролі в картині виконали Костянтин Лінартович, Олександр Пожарський, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Арам Арзуманян і інші.