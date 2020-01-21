Порошенко с женой сходили в кино на "Адскую Хоругвь"

Супруги Марина и Петр Порошенко посетили показ украинского кино "Адская Хоругвь" режиссера Михаила Кострова по мотивам произведения Саши Лирника. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, публикуя соответствующие фотографии.

"Чудесный вечер вместе с Мариной и нашими героями-военными за просмотром "Адской Хоругви" – прекрасного украинского кино режиссера Михаила Кострова по мотивам произведения Саши Лирника", - написал Порошенко.

Порошенко посоветовал всем, кто любит Украину посмотреть это кино.

"Прекрасная лента, пропитана тонким юмором и искренним казацким задором. Это кино можно и даже нужно растянуть на цитаты. Фильм выполняет важную и серьезную миссию по построению нашей национальной идентичности. Ведь это не просто сказка, а увлекательная история о настоящих украинских рыцарях – смелых, находчивых и жертвенных", - добавил Порошенко.

Пятый президент Украины также напомнил, что "Адскую Хоругвь" даже пытались запретить в Краматорске. "Но добро и правда всегда побеждает зло и темноту", - отметил Порошенко.

Напомним, семейный фильм-сказка "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество" вышел в широкий прокат с 1 января 2020 года. По словам авторов картины, это не просто сказка, а именно причудливая украинская сказка, присущая только украинской культуре и украинскому характеру.

Сама история сказки наполнена украинским народным юмором, казацким героизмом и корнями уходит в украинский фольклор и народную мифологию и верования.

Главные роли в картине исполнили Константин Линартович, Александр Пожарский, Григорий Бакланов, Леся Самаева, Арам Арзуманян и другие.