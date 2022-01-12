Стала справжньою красунею: старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вирушила на шопінг в міні-шортах

Анджеліна Джолі і її старша дочка від Бреда Пітта вирушили на прогулянку по Лос-Анджелесу, а заодно зайшли в віп-упермаркет. Папараці підловили знаменитостей на виході з елітного магазину Bristol Farms в Лос-Анджелесі, де можна купити делікатеси і органічні продукти.

Як відомо, раніше Вів'єн висловлювала бажання стати хлопчиком і, за чутками, навіть пила спеціальні препарати, щоб зробити операцію зі зміни статі. Але ці чутки вщухли після того, як дівчина разом з мамою відвідала прем'єру фільму "Вічні" за участю Джолі. Вона вибрала для світського рауту кілька жіночних луків і буквально позбавила всіх дару мови. Правда, в звичайному житті знову повернулася до своїх аутфітів унісекс.

Цього разу Джолі була в образі total black і великих сонцезахисних окулярах. А Вів'єн знову була одягнена у простій повсякденний одяг підлітка: сірий світшот, джинсові міні-шорти і кросівки. Волосся вона зібрала на потилиці в хвіст. Але навіть такий вигляд не зміг приховати, що дівчина росте дуже вродливою, як і її зіркові батьки.