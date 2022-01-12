Стала настоящей красавицей: старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отправилась на шопинг в мини-шортах

Анджелина Джоли и ее старшая дочь от Брэда Питта отправились на прогулку по Лос-Анджелесу, а заодно зашли в вип-упермаркет. Папарацци подловили знаменитостей на выходе из элитного магазина Bristol Farms в Лос-Анджелесе, где можно купить деликатесы и органические продукты.

Как известно, ранее Вивьен выражала желание стать мальчиком и, по слухам, даже пила специальные препараты, чтобы сделать операцию по смене пола. Но эти слухи поутихли после того, как девушка вместе с мамой посетила премьеру фильма "Вечные" с участием Джоли. Она выбрала для светского раута несколько женственных нарядов и буквально лишила всех дара речи. Правда, в обычной жизни вновь вернулась к своим нарядам унисекс.

В этот раз Джоли была в образе total black и крупных солнцезащитных очках. А Вивьен вновь была одета в простой повседневный наряд подростка: серый свитшот, джинсовые мини-шорты и кроссовки. Волосы она собрала на затылке в хвост. Но даже такой вид не смог скрыть, что девушка растет очень красивой, как и ее звездные родители.