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Зірка серіалу “Школа" випустила першу україномовну пісню

STYLERФільми і серіали    23.06.2019 - 20:08
Зірка серіалу “Школа" випустила першу україномовну пісню
Olya Shelby (фото з особистого архіву актриси)

Актриса серіалу "Школа" Olya Shelby презентувала пісню "До неба"

Актриса Оля Шевченко (Olya Shelby), яка прославилася завдяки ролі рудої Тані в популярному серіалі "Школа", порадувала фанів запальною піснею "До неба".

Ця пісня про кохання. Оля співає про світлі почуття закоханості і романтики.

"Знаєте той самий зворушливий і світлий період, коли на початку відносин один без одного складно навіть дихати, світ бачиться яскравими рожевими фарбами і ти перебуваєш у божевільній ейфорії?" - каже Оля і додає, що літо - це та пора, коли саме час закохуватися і насолоджуватися романтикою перших поцілунків.

Зірка серіалу “Школа&quot; випустила першу україномовну пісню

Olya Shelby (фото з особистого архіву актриси)

Трек "До неба" супроводжується яскравим літнім lyric-відео. Пост-продакшеном ролика займався фронтмен групи DETACH Олексій Веренчик.

"Моїх шанувальників завжди цікавило моє життя, те, яка я за кадром, в цьому ролику ми вирішили не вигадувати якихось історій, а просто показати кілька годин мого звичайного життя, моїх емоцій. Я зараз відчуваю саме ці літні емоції, якими наскрізь просякнутий цей трек, і дуже хочу розділити їх зі своїми шанувальниками!" - коментує дівчина.

Olya Shelby - До неба

Раніше ми писали про те, що українська група випустила видовищний кліп, знятий в Ісландії.

Уперше за 5 років: культовий український гурт повернувся із новою піснею Популярна українська група порадувала літнім треком
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