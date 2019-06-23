Зірка серіалу “Школа" випустила першу україномовну пісню

Актриса серіалу "Школа" Olya Shelby презентувала пісню "До неба"
Актриса Оля Шевченко (Olya Shelby), яка прославилася завдяки ролі рудої Тані в популярному серіалі "Школа", порадувала фанів запальною піснею "До неба".
Ця пісня про кохання. Оля співає про світлі почуття закоханості і романтики.
"Знаєте той самий зворушливий і світлий період, коли на початку відносин один без одного складно навіть дихати, світ бачиться яскравими рожевими фарбами і ти перебуваєш у божевільній ейфорії?" - каже Оля і додає, що літо - це та пора, коли саме час закохуватися і насолоджуватися романтикою перших поцілунків.
Olya Shelby (фото з особистого архіву актриси)
Трек "До неба" супроводжується яскравим літнім lyric-відео. Пост-продакшеном ролика займався фронтмен групи DETACH Олексій Веренчик.
"Моїх шанувальників завжди цікавило моє життя, те, яка я за кадром, в цьому ролику ми вирішили не вигадувати якихось історій, а просто показати кілька годин мого звичайного життя, моїх емоцій. Я зараз відчуваю саме ці літні емоції, якими наскрізь просякнутий цей трек, і дуже хочу розділити їх зі своїми шанувальниками!" - коментує дівчина.
Olya Shelby - До неба
Раніше ми писали про те, що українська група випустила видовищний кліп, знятий в Ісландії.