Звезда сериала “Школа" выпустила первую украиноязычную песню

Olya Shelby (фото из личного архива актрисы)

Актриса сериала "Школа" Olya Shelby презентовала песню "До неба"

Актриса Оля Шевченко (Olya Shelby), которая прославилась благодаря роли рыжей Тани в популярном сериале "Школа", порадовала фанов зажигательной песней "До неба".

Эта песня о любви. Оля поет о светлых чувствах, влюбленности и романтике.

"Знаете тот самый трогательный и светлый период, когда в начале отношений друг без друга сложно даже дышать, мир видится яркими розовыми красками и ты пребываешь в сумасшедшей эйфории?" - говорит Оля и добавляет, что лето - это та пора, когда самое время влюбляться и наслаждаться романтикой первых поцелуев.

Olya Shelby (фото из личного архива актрисы)

Трек "До неба" сопровождается ярким летним lyric-видео. Пост-продакшном ролика занимался фронтмен группы DETACH Алексей Веренчик.

"Моих поклонников всегда интересовала моя жизнь, то, какая я за кадром, в этом ролике мы решили не придумывать каких-то историй, а просто показать несколько часов моей обычной жизни, моих эмоций. Я сейчас испытываю именно эти летнии эмоции, которыми насквозь пропитан этот трек, и очень хочу разделить их со своими поклонниками!" - комментирует девушка.

Olya Shelby - До неба

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