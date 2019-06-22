Неземная красота: украинская группа выпустила зрелищный клип

ANIMA (фото: пресс-служба группы)

Клип на романтическую песню "Зоря" полон живописными пейзажами Исландии

Львовская группа ANIMA представила клип на свою хитовую песню "Зоря". Его изюминкой стали невероятной красоты пейзажи Исландии, куда музыканты ездили на съемки.

"Съемки клипа проходили на острове, расположен в северной части Атлантического океана - Исландии. В этом выборе присутствует определенный символизм, поскольку остров находится в непосредственной близости от полярного круга, где лучше наблюдать полярное звездное сияние. Поскольку зимой климат этой страны довольно строгий, съемки проводили в начале лета в нескольких известных локациях, таких как Пляж Рейнисфьяра, Йёкюльсаурлоун, Стоккнесс и других", - говорят участники коллектива.

Кадры из клипа "Зоря"

По словам музыкантов ANIMA BAND, этим видеоклипом они стремились передать чистоту неурбанизированных человеком мест, созданных природой, и красоту острова, который завораживает величием ледников, вулканов, гейзеров и черных песчаных пляжей, "где так так много свободы и дикой жизни природы".

Другая часть клипа была снята в Украине.

Сама же экранизирована песня посвящена "людям, которые приносят свет в нашу жизнь".

"Не важно, рядом ли они, или далеко от нас - они наши "звезды", - отмечают музыканты.

ANIMA - Зоря

Ранее мы писали о том, что культовая украинская группа вернулась с новой песней спустя пятилетней паузы.

Напомним, не так давно Alyona Alyona презентовала видеоклип на один из самых эффектных треков альбома "Пушка".