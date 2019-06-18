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Впервые за 5 лет: культовая украинская группа вернулась с новой песней

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 21:01
Впервые за 5 лет: культовая украинская группа вернулась с новой песней
М 44 (фото: пресс-служба группы)

Трио М 44 выпустило сингл "Як В Останнє" и клип на него

Известный украинский рэп-коллектив М 44 обнародовал новую песню, которая получила название "Як В Останнє". Для Чипсета, Птаха и Никсона - участников хип-хоп-формации из украинского города Смела - этот сингл стал первой за 5 лет совместной работой.

Заметим, что трек появился вместе с клипом, который рэперы сняли в родном городе, хотя никто из них там уже не живет.

"Это наше первое совместное видео за все время существования (группа существует с 2008 года - ред.). Поэтому, мы съехались на выходные в Смелу. Взяли с собой кента, идеи, телефон с камерой, и сняли видео так, как бы сняли его, когда увиделись впервые", - говорит участник группы по кличке Никсон.

М 44 - Як В Останнє

Пользователям сети и ценителям хип-хопа понравилась новая работа музыкантов.

"Молочаги! Рубли меняйте на гривны!" - написал один юзер.

"По моему мнению, эти ребята #1 еще с момента их первого альбома! Обожаю их тексты. Музон на высоте, клип соответствует и дополняет атмосферу. Уровень!" - добавил другой.

Впервые за 5 лет: культовая украинская группа вернулась с новой песней

Скриншот комментариев

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