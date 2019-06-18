Уперше за 5 років: культовий український гурт повернувся із новою піснею

М 44 (фото: прес-служба гурту)

Тріо М 44 випустило сингл "Як В Останнє" та кліп на нього

Відомий український реп-гурт М 44 оприлюднив нову пісню, що має назву "Як В Останнє". Для Чіпсета, Птаха і Ніксона - учасників хіп-хоп-формації з українського міста Сміла - цей сингл став першою за 5 років спільною роботою.

Зауважимо, що трек зявився разом із кліпом, який репери зняли у рідному місті, хоча ніхто з них там вже не живе.

"Це наше перше спільне відео за увесь час існування (гурт існує з 2008 року - ред.). Тож, ми з’їхалися на вихідні у Смілу. Взяли з собою кєнта, ідеї, телефон з камерою, і зняли відео так, як би зняли його, коли побачились вперше", - говорить учасник гурту на прізвисько Ніксон.

М 44 - Як В Останнє

Користувачам мережі і поціновувачам хіп-хопу сподобалась нова робота музикантів.

"Молочаги! Рублі міняйте на гривні!" - написав один юзер.

"На мою думку, ці хлопці #1 ще з моменту їх першого альбому! Обожнюю їх тексти. Музон на висоті, кліп відповідає і доповнює атмосферу. Рівень!" - додав інший.

Скриншот коментарів

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona презентувала відеокліп на один із найефектніших треків альбому "Пушка".