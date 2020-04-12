Коли буде другий пік пандемії коронавіруса: несподівана заява вчених

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус у світі з новою силою почне поширюватися через півроку

Коронавірус у світі станом на 12 квітня діагностовано у 1,8 мільйона осіб, при цьому вчені стверджують, що пік пройдено ще не було. Вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань склали прогноз про те, коли очікується другий пік поширення коронавіруса у світі.

Доктор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань та голова комісії з коронавірусу при Білому домі Ентоні Фаучі заявив, що другий пік пандемії коронавіруса очікується у вересні-жовтні. При цьому головний американський імунолог також додав, що з великою ймовірністю ті, хто перехворів на коронавірус можуть не боятися заразитися ним повторно.

"Наявні дані про коронавірусні інфекції дозволяють припустити, що антитіла до COVID-19 будуть зберігатися і захищати господаря у "розумний" період часу. Іншими словами, людина, яка перехворіла в лютому-березні, швидше за все, не захворіє у вересні-жовтні, коли очікується другий пік пандемії", - вважає Фаучі.

Свою думку експерт засновує на тому, що швидкість мутацій нового коронавіруса - недостатня, щоб щорічно формувати нові штами, що радикально відрізняються від попередніх. Його думка доводить низьку кількість випадків повторного зараження на коронавірус у світі.

Нагадаємо, що раніше експерт поділився невтішним прогнозом щодо ефективності карантинних заходів.