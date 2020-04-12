Когда будет второй пик пандемии коронавируса: неожиданное заявление ученых

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в мире с новой силой начнет распространяться через полгода

Коронавирус в мире по состоянию на 12 апреля диагностирован у 1,8 миллиона человек, при этом ученые твердят, что пик еще пройден не был. Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний составили прогноз о том, когда ожидается второй пик распространения коронавируса в мире.

Доктор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и глава комиссии по коронавирусу при Белом доме Энтони Фаучи заявил, что второй пик пандемии коронавируса ожидается в сентябре-октябре. При этом главный американский иммунолог также добавил, что с большой вероятностью те, кто переболел коронавирусом могут не бояться заразиться им повторно.

"Имеющиеся данные о коронавирусных инфекциях позволяют предположить, что антитела к COVID-19 будут сохраняться и защищать хозяина в течения "разумного" периода времени. Иными словами, человек, переболевший в феврале-марте, скорее всего, не заболеет в сентябре-октябре, когда ожидается второй пик пандемии", - считает Фаучи.

Свое мнение эксперт основывает на том, что скорость мутаций нового коронавируса - недостаточная, чтобы ежегодно формировать новые штаммы, радикально отличающиеся от предыдущих. Его мнение доказывает также низкое количество случаев повторного заражения коронавирусом в мире.

Напомним, что ранее эксперт поделился неутешительным прогнозом относительно эффективности карантинных мер.