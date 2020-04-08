Експерти назвали "Протефлазід" спиртовою настоянкою на двох травах, а не ліками від коронавірусу

Виробник "Протефлазіду" називає препарат потенційними ліками проти Covid-19, тоді як медики та експерти називають препарат не більш як спиртовою настоянкою на двох травках. Про це пише видання "Апостроф".

"Виробляє це "диво-ліки від усього" компанія "НПК "Екофарм". І коштує воно в українських аптеках від 300 до 600 гривень залежно від обсягу. Як спирт і дві дуже поширені рослини - щучка і куничник - можуть врятувати життя хворому на коронавірусну інфекцію? Аж ніяк. Хіба що для профілактики цей спиртний розчин можна використовувати для ретельної дезінфекції рук - там спирту 96%", - говориться в публікації.

Варто також зазначити, що препарат не включений в міжнародні протоколи, не має доведеної ефективності, не вивчений в реальних наукових дослідженнях, ніяких клінічних випробувань з цього приводу також не було. Однак, заступник директора НПК "Екофарм" Олександр Гриневич публічно заявляє, що "противірусний препарат може блокувати важливий фермент коронавірусу, що гальмує розвиток хвороби в цілому".

Такий висновок був зроблений після комп'ютерного моделювання, в результаті якого з'явився звіт, де було сказано, що "висновки, отримані з використанням комп'ютерного моделювання та дослідження на культурах клітин, вказують на можливу ефективність препарату "Протефлазід" для лікування коронавірусної інфекції COVID-2019".

"Але не варто забувати, що ще у 2013 фітопрепарат "Протефлазід" українські фахівці прямо назвали "псевдоліками", проте виробникові вдалося домогтися підтримки президента Академії медичних наук Віталія Цимбалюка, який навіть написав лист на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням впровадити для профілактики та лікування від COVID-19 медиків і пацієнтів спиртову настоянку "Протефлазід", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, виробників і лобістів препарату розкритикували також колишній керівник МОЗ Уляна Супрун. За її словами, те, що в такі складні для країни й всього світу часи такі "ноу-хау" впарюють керівники наукових установ, які існують чималі кошти платників податків, і десятиліттями наживаються на імітації наукової діяльності, аморально і вимагає відповідної реакції органів влади.