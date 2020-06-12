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Карантин в Україні можуть посилити: названі важливі фактори

STYLERКоронавірус    12.06.2020 - 20:56
Карантин в Україні можуть посилити: названі важливі фактори
Карантин в Україні можуть посилити (фото: РБК-Україна)

Експерт розповіла, які фактори можуть вплинути на посилення карантину в Україні

Карантин в Україні можуть посилити на тлі підвищення кількості хворих на коронавірус. Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, наскільки реальне посилення карантину, а також назвала важливі правила дотримання епідеміологічних норм для повноцінного виходу їх карантину.

За даними лікаря, антирекорд по захворюваності коронавірусом в Україні призвів до того, що є ризик посилення карантинних заходів.

"Загроза реальна, бо ми бачимо, що захворюваність збільшується, і є нормативний документ, який передбачає у разі зростання захворюваності, у разі заповнюваності ліжок у лікарнях більш ніж на 50% перегляд обмежувальних заходів — їх можуть зробити більш жорсткими", - сказала вона в ефірі каналу "Україна 24".

Також медик розповіла, що можна зробити, щоб цього уникнути.

"Певна кількість людей, можна сказати, більшість, носить маски та дотримується певної дистанції. Але, як ми бачимо, цього недостатньо. Потрібно, щоб не тільки люди дотримувалися правил, але, і щоб власники закладів, яким дозволили відкритися, також їх дотримувалася. Це і магазини, і кафе, і ринки, і громадський транспорт. По всьому цьому прописані вимоги. Якщо їх дотримуватися, то кількість нових випадків не так швидко буде збільшуватися", - додала медик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина президента України Олена Зеленська заразилася на коронавірус.

Також ми писали, що у квітні цього року президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України карантин
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