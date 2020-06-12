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Карантин в Украине могут ужесточить: названы важные факторы

STYLERКоронавирус    12.06.2020 - 20:56
Карантин в Украине могут ужесточить: названы важные факторы
Карантин в Украине могут ужесточить (фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказала, какие факторы могут повлиять на ужесточение карантина в Украине

Карантин в Украине могут ужесточить на фоне повышения количества заболевших коронавирусом. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, насколько реально ужесточение карантина, а также назвала важные правила соблюдения эпидемиологических норм для полноценного выхода их карантина.

По данным врача, антирекорд по заболеваемости коронавирусом в Украине привел к тому, что есть риск ужесточения карантинных мер.

"Угроза реальная, потому что мы видим, что заболеваемость увеличивается, и есть нормативный документ, который предусматривает в случае роста заболеваемости, в случае заполняемости коек в больницах более чем на 50% пересмотр ограничительных мер — их могут сделать более жесткими", - сказала она в эфире канала "Украина 24".

Также медик рассказала, что можно сделать, чтобы этого избежать.

"Определенное количество людей, можно сказать, большинство, носит маски и придерживается определенной дистанции. Но, как мы видим, этого недостаточно. Нужно, чтобы не только люди придерживались правил, но, и чтобы владельцы заведений, которым разрешили открыться, также их придерживалась. Это и магазины, и кафе, и рынки, и общественный транспорт. По всему этому прописаны требования. Если их соблюдать, то количество новых случаев не так быстро будет увеличиваться", - добавила медик.

Напомним, ранее стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

Также мы писали, что в апреле этого года президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины карантин
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