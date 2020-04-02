У Києві хворого з COVID-2019 відмовилися госпіталізувати: усі подробиці

Коронавірус в Україні зареєстровано вже у 804 осіб і частина з них перебуває на лікуванні вдома. Однак при погіршенні стану хворого його зобов'язані госпіталізувати для надання медичної допомоги. У Києві медики відмовилися прийняти пацієнта з COVID-2019, у якого сильно погіршився стан.

Як повідомив директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євген Черенок на своїй сторінці в Facebook, одному з пацієнтів стало погано і його повезли в лікарню, але змушені були повернути на самоізоляцію. Медики просто відмовилися приймати хворого пацієнта, хоча спочатку дали згоду.

Як розповів Черенок, хворий перебував на самоізоляції з 22 березня. У нього піднялася температура, а 25 березня у нього підтвердили COVID-2019. Він лікувався вдома під спостереженням лікарів і щодня контролювався телефоном. 27 березня у нього посилився кашель, а 1 квітня у нього з'явилася задишка і стан почав погіршуватися.

Лікар пацієнта зателефонував на "гарячу лінію" з приводу госпіталізації пацієнта у Білоцерківську міську лікарню. В лікарні спочатку схвалили госпіталізацію, а потім відмовили, пославшись на прописку пацієнта в Києві. Інфекційна лікарня в Києві дала згоду на госпіталізацію пацієнта, але транспортувати його не змогли. Спочатку посилалися на відсутність направлення від лікаря, потім – на відсутність у бригади костюмів індивідуального захисту.

Увечері, після 4 годин переговорів телефоном, хворого пацієнта все-таки повезли в Київську міську клінічну лікарню № 9, але через кілька годин стало відомо, що лікар інфекційного відділення пацієнту в госпіталізації відмовив. В якості пояснення він сказав, що приймає хворих з сатурацією нижче 92 (хоча за протоколами повинно бути менш як 93).

В результаті пацієнта доставили назад додому на самоізоляцію, хоча він за наказом МОЗ потрапляв під клінічні критерії госпіталізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські лікарі розповіли про перебіг COVID-2109.