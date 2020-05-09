Коронавірус переносять навіть одужали від хвороби: заява вчених

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус виявили у більш ніж 20% одужавших пацієнтів

Коронавірус можуть переносити навіть пацієнти, що одужали від хвороби. Як повідомляється, у багатьох людей, що перехворіли COVID-19, результат на вірусну РНК виявився позитивним через два або більше тижні після припинення симптомів захворювання. Вчені говорять, що отримані дані можуть свідчити про те, що деякі пацієнти залишаються заразними після одужання.

Як повідомляється в Медичній школі Icahn в Нью-Йорку, вчені виявили антитіла до коронавірусу у 99% всіх, хто переніс захворювання. У дослідженні брало участь понад 1300 волонтерів з симптомами захворювання. Після одужання тільки у 1% хворих не виробилися антитіла до вірусу, що передбачають імунну відповідь при реінфікуванні протягом невідомого періоду часу.

Вчені заявляють, що імунна відповідь може бути повільною: в організмі деяких хворих не вироблялися виявлені антитіла близько місяця після появи перших симптомів коронавірусної інфекції. Також дослідники виявили, що вік і стать людини не впливають на появу антитіл.

Свою увагу співробітники медичної школи загострили на тому, що майже 20% добровольців, які брали участь у дослідженні, дали позитивний результат на вірусну РНК через два або більше тижнів після припинення симптомів захворювання. Вчені вважають, що людина може бути або заразною, або наявність коронавіруса в організмі не є показником одужання.

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