Коронавирус переносят даже выздоровевшие от болезни: заявление ученых

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус обнаружили у более чем 20% выздоровевших пациентов

Коронавирус могут переносить даже выздоровевшие от болезни пациенты. Как сообщается, у многих людей, переболевших COVID-19, результат на вирусную РНК оказался положительным через две или более недель после прекращения симптомов заболевания. Ученые говорят, что полученные данные могут свидетельствовать о том, что некоторые пациенты остаются заразны после выздоровления.

Как сообщается в Медицинской школе Icahn в Нью- Йорке, ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 99% всех, кто перенес заболевание. В исследовании принимало участие более 1300 добровольцев с симптомами заболевания. После выздоровления только у 1% заболевших не выработались антитела к вирусу, предполагающие иммунный ответ при реинфицировании в течение неизвестного периода времени.

Ученые заявляют, что иммунный ответ может быть медленным: в организме некоторых заболевших не производились обнаруженные антитела около месяца после появления первых симптомов коронавирусной инфекции. Также исследователи обнаружили, что возраст и пол человека не влияют на развитие антител.

Свое внимание сотрудники медицинской школы заострили на том, что почти 20% добровольцев, участвовавших в исследовании, дали положительный результат на вирусную РНК через две или более недель после прекращения симптомов заболевания. Ученые считают, что человек может быть либо заразен, либо наличие коронавируса в организме не является показателем выздоровления.

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