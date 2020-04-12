У МОЗ зробили важливу заяву про коронавирус: варто замислитися

Коронавірус в Україні несе велику загрозу, особливо для людей 50 років і старше. Крім того, від COVID-19 частіше страждають жінки (54%). Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко стверджує, що зараз в Україні госпіталізовано 1100 осіб з хворобою. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 54 особи (10% із загального числа апаратів по країні).

За віковими групами, коронавірусом частіше хворіють люди у віці 50-59 років. І, незважаючи на невтішні прогнози, показник одужання в Україні вже другий день перевищує кількість померлих від COVID-19.

На даний момент коронавірусна інфекція зареєстрована у всіх областях України. Найбільша кількість хворих за добу виявлена у Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.

До речі, 82% всіх померлих від коронавірусу мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легенів. Тому можна стверджувати, що коронавірус може не торкнутися тих, хто стежить за своїм здоров'ям і підтримує імунітет в нормі.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, чи можуть коти заразити господарів коронавірусом.

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