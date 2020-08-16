Можна буде забути: лікар розповіла, коли закінчиться пандемія COVID-19

Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Пандемія коронавірусу не планує закінчуватися в цьому році

Новий сплеск пандемії відбудеться восени, паралельно з сезонним грипом. Припущення про те, що коронавірус може зникнути влітку через особливості погоди - не збулося.

Тому не варто розслаблятися і нехтувати правилами, що були давно встановлені. Про це заявила заслужений лікар, професор Ольга Голубовська, передає видання КП в Україні.

Як би не намагалися медики вплинути на перебіг пандемії, українці повинні усвідомити, що, дотримуючись хоча б найпростіших рекомендацій, можна уникнути безліч проблем.

Тобто дуже важливо не забувати дотримуватися соціальної дистанції, обробляти руки, поверхні, провітрювати приміщення, берегти літніх людей. "В Україні немає системи протиінфекційного захисту, і радикально протистояти коронавирусу ми не можемо. Наша система охорони здоров'я виснажена, як і людський ресурс", - розповіла Ольга Голубовська.

Також експерт зазначила, що коронавірус може зникнути не раніше ніж в березні майбутнього року, оскільки це новий збудник, походження якого ще точно не встановлено.

"Найближчим часом, ймовірно, нас чекає зростання захворюваності, особливо восени, коли додадуться грип та інші сезонні захворювання. Звичайно, коронавірус не буде з нами все життя, але до березня майбутнього року залишиться точно", - прокоментував Голубовська.

Нагадаємо, що в Україні під час карантину зросла кількість відходів.

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