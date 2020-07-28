Названа дата початку другої хвилі коронавіруса в Україні: лікарі у всеозброєнні

Початок другої хвилі коронавіруса в Україні припаде на цю осінь, вважають експерти. Те що відбувається з епідемією зараз фахівці називають продовженням першої хвилі. До чого готуватися, коли почнеться друга хвиля коронавіруса і що необхідно, щоб її уникнути — розповів керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

На думку експерта, пік поширення інфекції ще не прийшов.

"Так, ми очікуємо її (хвилю - ред.) вже восени. Щобільше, коли нас мало не щодня годували інформацією про те, що прийшов черговий пік, ми цього не бачили. У нас триває перша хвиля, і вона знову наростає. Ми за час карантину в Україні повинні були готуватися до найгіршого варіанту, але ми цього не зробили. Тому нас чекає, на жаль, неприємна картина", — сказав він в ефірі "Україна 24".

Точної дати початку другої хвилі коронавіруса немає, проте експерт упевнений, що суттєвий приріст числа тих, хто заразився, почнеться з початку-середини листопада разом з сезонними респіраторними захворюваннями.

"Друга хвиля почне розвиватися з початку-середини листопада, коли прийде до нас паралельно і сезонний грип, і аденовірусна інфекція, і риновірусна інфекція — ті хвороби, які кожен рік сезонно блискавично спалахують в Україні. Щорічно навіть за найсприятливішим прогнозом з приводу ГРЗ, ними хворіють від 5 до 8 мільйонів громадян. В цьому році очікується ще більше, тому що у нас ситуація ускладнена коронавірусом", — сказав він.

Головне в забезпеченні низьких показників заражуваності – систематичне інформування населення про те, як убезпечити себе від інфекції. Експерт наполягає на зміні інформаційної стратегії — "не залякувати, а роз'яснювати". Також він назвав чотири простих правила, які стануть запорукою перемоги над епідемією:

Тверезо оцінювати ризики. Потрібно перестати бути толерантними, коли в нашому суспільстві прийнято, що хтось може прийти з простудними захворюваннями в закрите приміщення. Частіше провітрювати приміщення. Мити руки з милом і користуватися антисептиками. Дотримувати соціальну дистанцію на відстані 2 метрів.

Нагадаємо, що раніше ВООЗ спростувала сезонність коронавіруса.

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