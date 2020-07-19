Вчені зробили сенсаційне відкриття про COVID-19: цілих шість типів

Вчені розповіли, які типи COVID-19 існують та в чому їх відмінності. Це відкриття допоможе лікарям визначити, які пацієнти піддаються найбільшому ризику, інформує видання Sky News.

Дослідження матиме серйозний вплив під час другої хвилі коронавірусу та допоможе врятувати багато життів. До того ж, по світу неодноразово реєструвалися повторні випадки зараження коронавірусом.

Кожен з шести основних симптомів зараженої людини вказує на те, з якою швидкістю буде прогресувати хвороба, а також вкаже на те, якими методами її краще лікувати. На поточний момент нараховується 6 різновидів COVID-19:

"Грипоподібний" без лихоманки - характеризутся головним болем, втратою нюху, м'язовими болями, кашлем, відсутністю лихоманки.

"Грипоподібний" з лихоманкою - ті ж симптоми, при цьому додається лихоманка та втрата апетиту.

Шлунково-кишковий - головний біль, втрата нюху, втрата апетиту, діарея, біль у горлі, біль у грудях, відсутність кашлю.

Важкий рівень 1 - головний біль, втрата нюху, кашель, лихоманка, хрипота, біль у грудях, втома.

Важкий рівень 2 - головний біль, втрата нюху, втрата апетиту, кашель, лихоманка, хрипота, біль у горлі, біль у грудях, втома, сплутаність свідомості, м'язові болі.

Важкий рівень 3 - головний біль, втрата нюху, втрата апетиту, кашель, лихоманка, хрипота, біль у горлі, біль у грудях, втома, сплутаність свідомості, м'язові болі, задишка, діарея, болі в животі.

Тепер лікарі зможуть більш якісно виконувати роботу. Адже розуміючи, що швидкість розвитку хвороби різна, більше уваги буде приділятися тим пацієнтам, яким допомога потрыбна більше.

Також не забувайте дотримуватися соціального дистанціювання. Щоб убезпечити себе та інших, при кашлі та чханні прикривати рот та ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою та обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх водою з милом.

Нагадаємо, що провідні вчені закликали добровільно заражатися COVID-19.