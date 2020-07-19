Вчені зробили сенсаційне відкриття про COVID-19: цілих шість типів

Коронавірус 2020 має кілька різновидів
Вчені розповіли, які типи COVID-19 існують та в чому їх відмінності. Це відкриття допоможе лікарям визначити, які пацієнти піддаються найбільшому ризику, інформує видання Sky News.
Дослідження матиме серйозний вплив під час другої хвилі коронавірусу та допоможе врятувати багато життів. До того ж, по світу неодноразово реєструвалися повторні випадки зараження коронавірусом.
Кожен з шести основних симптомів зараженої людини вказує на те, з якою швидкістю буде прогресувати хвороба, а також вкаже на те, якими методами її краще лікувати. На поточний момент нараховується 6 різновидів COVID-19:
Тепер лікарі зможуть більш якісно виконувати роботу. Адже розуміючи, що швидкість розвитку хвороби різна, більше уваги буде приділятися тим пацієнтам, яким допомога потрыбна більше.
Також не забувайте дотримуватися соціального дистанціювання. Щоб убезпечити себе та інших, при кашлі та чханні прикривати рот та ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою та обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх водою з милом.
Нагадаємо, що провідні вчені закликали добровільно заражатися COVID-19.