ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців почали тестувати на імунітет до COVID-19: шокуючі результати

STYLERКоронавірус    07.06.2020 - 12:41
Українців почали тестувати на імунітет до COVID-19: шокуючі результати
Коронавірус 2020 (фото: УНІАН)

Міністр охорони здоров'я поділився несподіваними фактами

Коронавірус 2020 більше не лякає українців. Зараз на вулиці практично ніхто не ходить у масці, люди не замислюються про дистанціювання та порушують обмежувальні заходи.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, наскільки така поведінка може виявитися небезпечною. Про ситуацію з COVID-19 український політик розповів на онлайн-брифінгу.

Міністр охорони здоров'я також повідомив, що закупівля ІФА-тестів на виявлення антитіл до коронавирусу в Україні здійснюється децентрализивано. "Лабораторії, які можуть працювати з ІФА тест-системами, стоять, в тому числі, в лікарнях: у районних лікарнях, міських лікарнях, обласних лікарнях. Тому така можливість надана місцевим органам влади, місцевим лікарням, які їх купують, і використовують у відповідному із затвердженим алгоритмом Міністерства охорони здоров'я", - прокоментував Максим Степанов.

Максим Степанов повідомив про перші результати ІФА-тестування в Україні. Відзначається, що на сьогоднішній день зроблено близько 40 тисяч тестів, з яких позитивний результат показали лише 1624. Варто пам'ятати про це, перш ніж виходити на вулицю без масок.

Тим часом в Україні поступово послаблюють карантинні обмеження. Заклади поступово відкриваються, поновлюється авіасполучення як всередині країни, так і за кордон.

Коронавірус 2020 - українців почали тестувати на імунітет

Нагадаємо, що у двох областях України посилили карантин.

Ми писали, що Україну чекають чергові пом'якшення карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся