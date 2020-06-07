Українців почали тестувати на імунітет до COVID-19: шокуючі результати

Коронавірус 2020 (фото: УНІАН)

Міністр охорони здоров'я поділився несподіваними фактами

Коронавірус 2020 більше не лякає українців. Зараз на вулиці практично ніхто не ходить у масці, люди не замислюються про дистанціювання та порушують обмежувальні заходи.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, наскільки така поведінка може виявитися небезпечною. Про ситуацію з COVID-19 український політик розповів на онлайн-брифінгу.

Міністр охорони здоров'я також повідомив, що закупівля ІФА-тестів на виявлення антитіл до коронавирусу в Україні здійснюється децентрализивано. "Лабораторії, які можуть працювати з ІФА тест-системами, стоять, в тому числі, в лікарнях: у районних лікарнях, міських лікарнях, обласних лікарнях. Тому така можливість надана місцевим органам влади, місцевим лікарням, які їх купують, і використовують у відповідному із затвердженим алгоритмом Міністерства охорони здоров'я", - прокоментував Максим Степанов.

Максим Степанов повідомив про перші результати ІФА-тестування в Україні. Відзначається, що на сьогоднішній день зроблено близько 40 тисяч тестів, з яких позитивний результат показали лише 1624. Варто пам'ятати про це, перш ніж виходити на вулицю без масок.

Тим часом в Україні поступово послаблюють карантинні обмеження. Заклади поступово відкриваються, поновлюється авіасполучення як всередині країни, так і за кордон.

Коронавірус 2020 - українців почали тестувати на імунітет

Нагадаємо, що у двох областях України посилили карантин.

Ми писали, що Україну чекають чергові пом'якшення карантину.

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Автор: Дарина Яновська