Украинцев начали тестировать на иммунитет к COVID-19: шокирующие результаты

Коронавирус 2020 (фото: УНИАН)

Министр здравоохранения поделился неожиданными фактами

Коронавирус 2020 больше не пугает украинцев. Сейчас на улице практически никто не ходит в маске, люди не задумываются о дистанцировании и нарушают ограничительные меры.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, насколько такое поведение может оказаться небезопасным. О ситуации с COVID-19 украинский политик рассказал на онлайн-брифинге.

Министр здравоохранения также сообщил, что закупка ИФА-тестов на выявление антител к коронавирусу в Украине осуществляется децентрализивано. "Лаборатории, которые могут работать с ИФА тест-системами, стоят, в том числе, в больницах: в районных больницах, городских больницах, областных больницах. Поэтому такая возможность предоставлена местным органам власти, местным больницам, которые их покупают, и используют в соответствие с утвержденным алгоритмом Министерства здравоохранения", - прокомментировал Максим Степанов.

Максим Степанов сообщил и о первых результатах ИФА-тестирования в Украине. Отмечается, что на сегодняшний день сделано около 40 тысяч тестов, из которых позитивный результат показали лишь 1624. Стоит помнить об этом, прежде чем выходить на улицу без масок.

Тем временем в Украине постепенно ослабляют карантинные ограничения. Заведения постепенно открываются, возобновляется авиасообщение как внутри страны, так и за границу.

Коронавирус 2020 - украинцев начали тестировать на иммунитет

Напомним, что в двух областях Украины усилили карантин.

Мы писали, что Украину ждут очередные смягчения карантина.

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Автор: Дарья Яновская