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Коли закінчиться карантин в Україні: експерти дали прогноз

Субота 11 липня 2020 21:28
Коли закінчиться карантин в Україні: експерти дали прогноз
Коронавірус в Україні (фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Поточна ситуація не дозволяє скласти точний прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні

Коронавірус в Україні виявлено у понад 53 тисяч громадян, інфекція забрала понад 1300 життів українців. На поточний момент медики не можуть прогнозувати, куди піде до кінця року тренд зростання кількості хворих в Україні – вгору або вниз. Але вчені-математики вже розробили математичні моделі сценаріїв захворювання COVID-19.

Так, фахівці Київської школи економіки стверджують, що зараз розвиток епідемії відповідає "жовтому" сценарію, за яким можна прогнозувати близько 4000 померлих до кінця 2020 року. При такому сценарії адаптивний карантин триватиме весь рік.

При цьому імовірними залишаються ще два сценарії, говориться в презентації досліджень КШЕ.

"Чорний", відповідає 7000 померлим за станом на кінець 2020 року. При цьому карантин триватиме і в наступному році.

"Жовто-зелений сценарій" – 2500 смертей на кінець року. При такому сценарії ймовірно повне зняття карантину з 1 серпня. Але "жовто-зелений" сценарій можливий в умовах посиленого додержання вимог індивідуального захисту – масковий режим, мийка і дезінфекція рук, соціальне дистанціювання.

Нагадаємо, вчені заявили, що проти COVID-19 може виробитися "тихий" імунітет.

Також ми писали, що у МОЗ розповіли, які ліки від коронавірусу тестують в Україні.

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