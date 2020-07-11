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Когда закончится карантин в Украине: эксперты дали прогноз

Суббота 11 июля 2020 21:28
Когда закончится карантин в Украине: эксперты дали прогноз
Коронавирус в Украине (фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Текущая ситуация не позволяет составить точный прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине

Коронавирус в Украине обнаружен более чем у 53 тысяч граждан и унес более 1300 жизней украинцев. На текущий момент медики не могут прогнозировать, куда пойдет к концу года тренд роста числа заболевших в Украине – вверх или вниз. Но ученые-математики уже разработали математические модели сценариев заболевания COVID-19.

Так, специалисты Киевской школы экономики утверждают, что сейчас развитие эпидемии соответствует "желтому" сценарию, по которому можно прогнозировать около 4000 умерших до конца 2020 года. При таком сценарии адаптивный карантин продлится весь год.

При этом остаются вероятными еще два сценария, говорится в презентации исследований КШЭ.

"Черный", соответствует 7000 умершим по состоянию на конец 2020 года. При этом карантин продлится и в следующем году.

"Желто-зеленый сценарий" – 2500 смертей на конец года. При таком сценарии вероятно полное снятие карантина с 1 августа. Но "желто-зеленый" сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований индивидуальной защиты – масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование.

Напомним, ученые заявили, что против COVID-19 может выработаться "тихий" иммунитет.

Также мы писали, что в Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса тестируют в Украине.

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