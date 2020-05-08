Життя після карантину: українцям розповіли нові правила безпеки при COVID-19

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Після закінчення карантину українцям доведеться дотримуватися певних правил, щоб знизити ризик захворіти на COVID-19

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили до 22 травня. Проте з 11 травня в уряді збираються пом'якшити карантинні заборони й дозволити роботу багатьох торгових точок. У Центрі громадського здоров'я України нагадали про правила безпеки в умовах пандемії COVID-19 і відзначили, що після пом'якшення карантину треба їх обов'язково дотримуватися.

"Рекомендації щодо запобігання розповсюдження коронавірусу будуть працювати тільки тоді, коли їх будуть дотримуватися всі. Дотримання дистанції та самоізоляція - це ті заходи, які повинні прийматися не тільки під час карантину, але і тоді, коли це фактично необхідно", - сказано в повідомленні ЦГЗ.

Для того, щоб мінімізувати ризик зараження в громадських місцях, українці повинні дотримуватися таких правил:

Під час походу в магазини тримати дистанцію з іншими покупцями не менше одного метра. По можливості, не чіпати обличчя руками в магазинах.

Перед тим, як взяти кошик або візок, потрібно обробити їх антисептиками із вмістом спирту не менше 60%.

Вдома обов'язково потрібно помити руки теплою водою з милом, не менше 20-40 секунд.

Перед тим як розпакувати куплені продукти, потрібно помити руки. Після цього ретельно вимити фрукти та овочі під проточною водою.

Руки потрібно регулярно обробляти дезінфектором з вмістом спирту не менш 60%. Якщо є така можливість – частіше мити їх теплою водою з милом.

По можливості, уникати великих скупчень людей і не чіпати обличчя руками.

Під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс згином ліктя або серветкою, яку потрібно викинути після використання.

"Якщо у вас підвищилася температура, з'явилися кашель і утруднене дихання, зателефонуйте до сімейного лікаря. Звернення до лікаря телефоном дозволить йому при необхідності оперативно направити вас в спеціалізований лікувальний заклад", - додали в ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що карантин в Україні можуть знову посилити.