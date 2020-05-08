Жизнь после карантина: украинцам рассказали новые правила безопасности при COVID-19

После окончания карантина украинцам придется придерживаться определенных правил, чтобы снизить риск заболеть COVID-19
Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили до 22 мая. Однако с 11 мая в правительстве собираются смягчить карантинные запреты и разрешить работу многих торговых точек. В Центре общественного здоровья Украины напомнили о правилах безопасности в условиях пандемии COVID-19 и отметили, что после смягчения карантина нужно их обязательно соблюдать.
"Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса будут работать только тогда, когда их будут соблюдать все. Соблюдение дистанции и самоизоляция - это те меры, которые должны приниматься не только во время карантина, но и тогда, когда это фактически необходимо", - сказано в сообщении ЦОЗ.
Для того, чтобы минимизировать риск заражения в общественных местах, украинцы должны придерживаться таких правил:
"Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение", - добавили в ЦОЗ.
Напомним, ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут снова ужесточить.