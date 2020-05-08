Життя після карантину: українцям розповіли нові правила безпеки при COVID-19

Після закінчення карантину українцям доведеться дотримуватися певних правил, щоб знизити ризик захворіти на COVID-19
Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили до 22 травня. Проте з 11 травня в уряді збираються пом'якшити карантинні заборони й дозволити роботу багатьох торгових точок. У Центрі громадського здоров'я України нагадали про правила безпеки в умовах пандемії COVID-19 і відзначили, що після пом'якшення карантину треба їх обов'язково дотримуватися.
"Рекомендації щодо запобігання розповсюдження коронавірусу будуть працювати тільки тоді, коли їх будуть дотримуватися всі. Дотримання дистанції та самоізоляція - це ті заходи, які повинні прийматися не тільки під час карантину, але і тоді, коли це фактично необхідно", - сказано в повідомленні ЦГЗ.
Для того, щоб мінімізувати ризик зараження в громадських місцях, українці повинні дотримуватися таких правил:
"Якщо у вас підвищилася температура, з'явилися кашель і утруднене дихання, зателефонуйте до сімейного лікаря. Звернення до лікаря телефоном дозволить йому при необхідності оперативно направити вас в спеціалізований лікувальний заклад", - додали в ЦГЗ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що карантин в Україні можуть знову посилити.