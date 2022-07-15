ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти наживаються на горі маріупольців: вимагають шалені гроші за могилу на кладовищі

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 15 липня 2022 14:03
Окупанти наживаються на горі маріупольців: вимагають шалені гроші за могилу на кладовищі Фото: окупанти наживаються на могилах в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Маріуполі російські окупанти проводять ексгумацію загиблих жителів і пропонують рідним провести поховання в смт Ялта за шалені гроші.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Окупанти в Маріуполі придумали спосіб наживатися на горі жителів напівзруйнованого міста. Вони встановили космічну ціну на поховання загиблих в селищі Ялта, яке знаходиться в 30 км від Маріуполя.

За словами радника мера міста Петра Андрющенка, за поховання на кладовищі в окремій могилі російські окупанти вимагають 25 тисяч гривень.

"За таку ціну підрозділ МНС Росії, який базується на узбережжі Азовського моря, знаходить за адресою в Маріуполі та привозить в Ялту труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну і вириту могилу", - уточнив радник мера.

Андрющенко додав, що керує всією цією схемою відомий ділок - урзуфський "мопсік" - Аврамов Анатолій Костянтинович.

"Колаборанти та окупанти, користуючись нагодою, заробляють на маріупольцях на всьому - від відвертого мародерства до схем поховання і торгівлі дизпаливом. Цинізм як він є", - зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти встановили захмарні ціни на товари першої необхідності в Мелітополі.

А ще ми розповідали, що у Маріуполі людей змушують каторжно працювати за їжу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя