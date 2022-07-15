Окупанти наживаються на горі маріупольців: вимагають шалені гроші за могилу на кладовищі

У Маріуполі російські окупанти проводять ексгумацію загиблих жителів і пропонують рідним провести поховання в смт Ялта за шалені гроші.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Окупанти в Маріуполі придумали спосіб наживатися на горі жителів напівзруйнованого міста. Вони встановили космічну ціну на поховання загиблих в селищі Ялта, яке знаходиться в 30 км від Маріуполя.

За словами радника мера міста Петра Андрющенка, за поховання на кладовищі в окремій могилі російські окупанти вимагають 25 тисяч гривень.

"За таку ціну підрозділ МНС Росії, який базується на узбережжі Азовського моря, знаходить за адресою в Маріуполі та привозить в Ялту труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну і вириту могилу", - уточнив радник мера.

Андрющенко додав, що керує всією цією схемою відомий ділок - урзуфський "мопсік" - Аврамов Анатолій Костянтинович.

"Колаборанти та окупанти, користуючись нагодою, заробляють на маріупольцях на всьому - від відвертого мародерства до схем поховання і торгівлі дизпаливом. Цинізм як він є", - зазначив Петро Андрющенко.