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Ціни в супермаркетах Мелітополя: прокладки по 200 гривень, а морозиво по 180 (фото)

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Мелітополь, Четвер 14 липня 2022 13:17
Ціни в супермаркетах Мелітополя: прокладки по 200 гривень, а морозиво по 180 (фото) Ціни в супермакетах Мелітополя зараз (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жителі тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області поділилися фотографіями цінників в супермаркетах.

Фото розмістили на сторінці Ressentiement в Telegram.

Відзначається, що на тимчасово окупованих територіях цінники в супермаркетах тепер друкують із зазначенням відразу двох валют - гривні та рублів. Однак самі ціни просто вражають.

Наприклад, засіб для білизни у вигляді гелю коштує від 543 до 840 гривень за одну пляшку. Звичайний дезодорант від 162 до 198 гривень. Пачка прокладок обійдеться від 227 гривень.

Ціни в супермаркетах Мелітополя: прокладки по 200 гривень, а морозиво по 180 (фото)

Ціни в супермаркетах Мелітополя: прокладки по 200 гривень, а морозиво по 180 (фото)Ціни в супермаркетах Мелітополя: прокладки по 200 гривень, а морозиво по 180 (фото)

Але найгірша ситуація з продуктами харчування. Кілограм шоколадних батончиків обійдеться в 637 гривень, пачка вершків - від 93 до 207 гривень, а звичайне морозиво - в 183 гривні.

На ціннику зазначено, що морозиво виробляють в Севастополі, на ТМ "легенди Криму".

Ціни в супермаркетах Мелітополя: прокладки по 200 гривень, а морозиво по 180 (фото)Ціни в супермаркетах Мелітополя: прокладки по 200 гривень, а морозиво по 180 (фото)

Ціни в супермаркетах Мелітополя: прокладки по 200 гривень, а морозиво по 180 (фото)

Місцеві жителі пишуть, що істотно ціни на продукти відрізняються на ринках. Фермери продають овочі та фрукти за дуже низькими цінами, через те, що відвезти їх в інші регіони можливості немає.

Молода картопля коштує в середньому від 10 гривень за кілограм, кабачки - від 8 гривень. Огірки продають по 15 гривень за кілограм, помідори - від 20 гривень. Молода капуста - від 8 до 10 гривень.

Якщо поторгуватися з продавцями-то можна купити дешевше. Люди торгуються, тому, що з готівкою в Мелітополі теж є проблеми.

До речі, раніше ми розповідали, що зараз відбувається з цінами в супермаркетах Херсона.

А ще ми писали, що у Маріуполі ціни на товари просто космічні.

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