У Херсоні жителька зробила огляд цін у супермаркеті: серветки за 146 і мило за 207 гривень (відео)
У тимчасово окупованому Херсоні через російських військових місцеві жителі страждають через проблеми з продовольством, ліками та мобільним зв'язком. Зокрема, український супермаркет мережі АТБ перейменували на АБЦ і відкрили його 8 липня. Місцева жителька зробила огляд цін.
Відео опублікували на Facebook-сторінці "NewDay". На ньому видно, що частина прилавків у супермаркеті порожня.
Також можна побачити, що поряд з порожніми розташовані вщерть заповнені пивом полиці.
Які зараз ціни на продукти
"Пельмені можна придбати за 159-284 грн. Найдешевший дитячий йогурт я знайшла за 17 грн, є 24, 25 і вище. Сир є за 107 грн. Кефір - 40-50 грн. Масло - за 116-249 грн. Молоко - 54 грн. Сметана - 78-127 грн", - розповідає на відео жінка.
Зокрема, на відео можна також побачити ціни на такі продукти:
- мило - від 118 до 207 грн;
- дезодорант - від 175 до 306 грн;
- шампуні - 141-247 грн;
- підгузки - 559 грн;
- серветки - 146 грн;
- бублики - 28-45 грн;
- хлібці - 30 грн
- дитяче печиво - 44 грн
- батончики - 8-18 грн
- банани - 54 грн,
- ківі - 130 грн;
- желейки - 178 грн.
Раніше ми повідомляли, що жителі окупованого Херсона в шоці від нових цін. Зокрема, ціна на шампунь досягає 607 гривень.
Також ми писали, що в Херсоні фіксують випадки "продуктових кредитів".