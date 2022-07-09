В Херсоне жительница провела обзор цен в супермаркете: салфетки за 146 и мыло за 207 гривен (видео)
Во временно оккупированном Херсоне из-за российских военных местные жители страдают из-за проблем с продовольствием, лекарствами и мобильной связью. В частности, украинский супермаркет сети АТБ переименовали в АБЦ и открыли его 8 июля. Местная жительница сделала обзор цен.
Видео опубликовали на Facebook-страничке "NewDay". На нем видно, что часть прилавков в супермаркете пустые.
Также можно увидеть, что рядом с пустыми расположены заполненные пивом полки.
Какие сейчас цены на продукты
"Пельмени можно купить за 159-284 грн. Самый дешевый детский йогурт я нашла за 17 грн, 24, 25 и выше. Сыр есть за 107 грн. Кефир - 40-50 грн. Масло - по 116-249 грн. Молоко - 54 грн. Сметана - 78-127 грн", - рассказывает на видео женщина.
В частности, на видео можно также увидеть цены на такие продукты:
- мыло - от 118 до 207 грн;
- дезодорант - от 175 до 306 грн;
- шампуни - 141-247 грн;
- подгузники - 559 грн;
- салфетки - 146 грн;
- бублики - 28-45 грн;
- хлебцы - 30 грн
- детское печенье - 44 грн
- батончики - 8-18 грн
- бананы - 54 грн,
- киви - 130 грн;
- желейки - 178 грн.
Ранее мы сообщали, что жители оккупированного Херсона в шоке от новых цен. В частности, цена на шампунь достигает 607 гривен.
Также мы писали, что в Херсоне фиксируют случаи "продуктовых кредитов".