На пляж и для города: MamaRika и Светлицкая показали идеальные образы для жаркого лета

Вязаный монохром от MamaRika

Певица продемонстрировала идеальный вариант для отдыха на пляже - песочно-бежевый костюм-двойку.

Легкий вязаный кроп-топ без рукавов и длинная юбка с высоким разрезом к бедру удачно подчеркнули стройную фигуру.

Образ звезда дополнила стильными солнцезащитными очками в светлой оправе и лаконичными золотыми серьгами.

Такой аутфит отлично подойдет как для пляжного релакса, так и для вечерней прогулки у набережной.

Летний образ MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Шелковая элегантность от Елены Светлицкой

Актриса сделала ставку на насыщенные цвета и утонченные фактуры, которые выглядят эффектно в городе.

Елена предстала в элегантном комплекте оранжевого оттенка. Он сочетает в себе топ на тонких бретелях и максиюбку прямого кроя с низкой посадкой.

Контрастным акцентом в стильном образе стала сумка красного цвета и босоножки в тон.

Завершили наряд солнцезащитные очки прямоугольной формы. Получился идеальный аутфит для городского выхода или романтического вечера.

Летний образ Светлицкой (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Монохромные костюмы с топами и длинными юбками - один из главных трендов летнего сезона 2026. Они визуально вытягивают силуэт, не требуют сложного подбора аксессуаров и позволяют коже дышать благодаря открытым линиям кроя.

Стилисты советуют выбирать для дневных или пляжных прогулок льняные или вязаные текстуры, а для вечерних - шелковые или сатиновые.