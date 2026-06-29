На пляж и для города: MamaRika и Светлицкая показали идеальные образы для жаркого лета

Летняя жара диктует свои правила в гардеробе, где главными критериями становятся комфорт и легкость тканей. Певица MamaRika и актриса Елена Светлицкая на своем примере показали, что можно носить летом как для прогулок в городе, так и на пляж.
О том, какие монохромные образы продемонстрировали звезды, рассказывает РБК-Украина.
Певица продемонстрировала идеальный вариант для отдыха на пляже - песочно-бежевый костюм-двойку.
Легкий вязаный кроп-топ без рукавов и длинная юбка с высоким разрезом к бедру удачно подчеркнули стройную фигуру.
Образ звезда дополнила стильными солнцезащитными очками в светлой оправе и лаконичными золотыми серьгами.
Такой аутфит отлично подойдет как для пляжного релакса, так и для вечерней прогулки у набережной.
Актриса сделала ставку на насыщенные цвета и утонченные фактуры, которые выглядят эффектно в городе.
Елена предстала в элегантном комплекте оранжевого оттенка. Он сочетает в себе топ на тонких бретелях и максиюбку прямого кроя с низкой посадкой.
Контрастным акцентом в стильном образе стала сумка красного цвета и босоножки в тон.
Завершили наряд солнцезащитные очки прямоугольной формы. Получился идеальный аутфит для городского выхода или романтического вечера.
Монохромные костюмы с топами и длинными юбками - один из главных трендов летнего сезона 2026. Они визуально вытягивают силуэт, не требуют сложного подбора аксессуаров и позволяют коже дышать благодаря открытым линиям кроя.
Стилисты советуют выбирать для дневных или пляжных прогулок льняные или вязаные текстуры, а для вечерних - шелковые или сатиновые.
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При написании материала были использованы такие источники: Instagram-аккаунты MamaRika и Елены Светлицкой.