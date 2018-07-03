У Facebook з'явиться нова важлива функція

Facebook і Instagram тестують функцію "не турбувати"

У користувачів Facebook з'явиться можливість відключати всі повідомлення за допомогою кнопки "не турбувати". Про це повідомляє видання Mashable.

Наголошується, що нова функція на поточний момент знаходиться у стадії тестування. Вона дозволить тимчасово відключити будь-які повідомлення із Facebook, натиснувши на спеціальну кнопку.

Крім того, у користувача буде можливість поставити таймер, після закінчення часу якого повідомлення будуть доступні.

Відомо також, що функції "не турбувати" тестує і популярна соцмережа Instagram. Юзери зможуть вимкнути повідомлення в додатку на 30 хвилин, 1, 2, 8 годин, 1 день або поки не включать оповіщення вручну.

Обидві соціальні мережі до того ж готують функцію показу часу, який користувач витратив на безцільне (або корисне) гортання новинної стрічки.

Логотипи Facebook і Instagram (фото: European Union 2016/European Parliament)

Як пише Mashable, кнопка "не турбувати" може бути запущена в рамках нового курсу Facebook, спрямованого на "цифрове здоров'я" своїх користувачів. Суть нового курсу в тому, що тепер соцмережа буде попереджати користувачів про негативні наслідки інтернет-залежності.

Нагадаємо, що компанія Facebook Inc. є власником інших популярних сервісів, таких як Instagram, WhatsApp.

До речі, розслідування витоку даних з Facebook підключили кілька федеральних агентств.

Відео: РБК-Україна