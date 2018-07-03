Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Facebook появится новая важная функция

STYLERНаука и техника        03.07.2018 - 23:31
Логотип Facebook (фото: из открытых источников)
Логотип Facebook (фото: из открытых источников)

Facebook и Instagram тестируют функцию "не беспокоить"

У пользователей Facebook появится возможность отключать все уведомления с помощью кнопки "не беспокоить". Об этом сообщает издание Mashable.

Отмечается, что новая функция на текущий момент находится в стадии тестирования. Она позволит временно отключить любые уведомления из Facebook, нажав на специальную кнопку.

Кроме того, у пользователя будет возможность поставить таймер, по истечении времени которого уведомления снова будут доступны.

Известно также, что функцию "не беспокоить" тестирует и популярная соцсеть Instagram. Юзеры смогут выключить уведомления в приложении на 30 минут, 1, 2, 8 часов, 1 день или пока не включат оповещения вручную.

Обе социальные сети к тому же готовят функцию показа времени, которое пользователь потратил на бесцельное (или полезное) листания новостной ленты.

Логотипы Facebook и Instagram (фото: European Union 2016/European Parliament)

Как пишет Mashable, кнопка "не беспокоить" может быть запущена в рамках нового курса Facebook, направленного на "цифровое здоровье" своих пользователей. Суть нового курса в том, что теперь соцсеть будет предупреждать юзеров о негативных последствиях интернет-зависимости.

Напомним, что компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp.

Кстати, к расследованию утечки данных из Facebook подключили несколько федеральных агентств.

Видео: РБК-Украина

Платная подписка: YouTube и Facebook удивили пользователей нововведением Правда ли, что нашумевшая аббревиатура BFF проверяет надежность профиля в Facebook?
Теги: facebook, instagram
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь