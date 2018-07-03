В Facebook появится новая важная функция

Facebook и Instagram тестируют функцию "не беспокоить"

У пользователей Facebook появится возможность отключать все уведомления с помощью кнопки "не беспокоить". Об этом сообщает издание Mashable.

Отмечается, что новая функция на текущий момент находится в стадии тестирования. Она позволит временно отключить любые уведомления из Facebook, нажав на специальную кнопку.

Кроме того, у пользователя будет возможность поставить таймер, по истечении времени которого уведомления снова будут доступны.

Известно также, что функцию "не беспокоить" тестирует и популярная соцсеть Instagram. Юзеры смогут выключить уведомления в приложении на 30 минут, 1, 2, 8 часов, 1 день или пока не включат оповещения вручную.

Обе социальные сети к тому же готовят функцию показа времени, которое пользователь потратил на бесцельное (или полезное) листания новостной ленты.

Логотипы Facebook и Instagram (фото: European Union 2016/European Parliament)

Как пишет Mashable, кнопка "не беспокоить" может быть запущена в рамках нового курса Facebook, направленного на "цифровое здоровье" своих пользователей. Суть нового курса в том, что теперь соцсеть будет предупреждать юзеров о негативных последствиях интернет-зависимости.

Напомним, что компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp.

Кстати, к расследованию утечки данных из Facebook подключили несколько федеральных агентств.

Видео: РБК-Украина