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Глобальний збій у роботі Instagram: що трапилося

STYLERНовини науки    01.04.2019 - 05:23
Глобальний збій у роботі Instagram: що трапилося
Фото: колаж РБК-Україна

Мережа Instagram у багатьох країнах перестала працювати

Соціальна мережа Instagram в багатьох країнах світу зазнала масштабний збій в роботі. Користувачі популярного сервісу не могли увійти у свої акаунти. Крім того, ті щасливчики, кому вдалося це зробити, зіткнулися з іншою проблемою - неможливістю опублікувати повідомлення і переглянути попередні пости, передає Downdetector.

Глобальний збій у роботі Instagram стався у країнах Європи, США і Південної Америки.

Зокрема, скаржилися на проблеми в мережі американці, українці, англійці, австрійці, італійці, данці, чехи, поляки та голландці.

Крім того, про збій повідомляли користувачі мережі в Туреччині і РФ.

Глобальний збій у роботі Instagram: що трапилося Фото: downdetector.com/status/instagram/map

Як повідомлялося, перед цим 13 березня стався збій у роботі соціальних мереж Facebook і Instagram - у користувачів цих соцмереж зникла можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

Нагадаємо, що раніше масштабний збій у роботі Instagram стався в лютому. В основному з проблемами зіткнулися жителі східного узбережжя США і західної Європи.

У січні "дісталося" і користувачам популярного месенджера Telegram. 77% юзерів зіткнулися з проблемами при підключенні.

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