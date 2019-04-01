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Глобальный сбой в работе Instagram: что случилось

STYLERНовости науки    01.04.2019 - 05:23
Глобальный сбой в работе Instagram: что случилось
Фото: коллаж РБК-Украина

Сеть Instagram во многих странах перестала работать

Социальная сеть Instagram во многих странах мира испытала масштабный сбой в работе. Пользователи популярного сервиса не могли войти в свои аккаунты. Кроме того, те счастливчики, кому удалось это сделать, столкнулись с другой проблемой - невозможностью опубликовать сообщение и просмотреть предыдущие посты, передает Downdetector.

Глобальный сбой в работе Instagram произошел в странах Европы, США и Южной Америки. 

В частности, жаловались на неполадки в сети американцы, украинцы, британцы, австрийцы, итальянцы, датчане, чехи, поляки и голландцы.

Кроме того, о сбое сообщали пользователи сети в Турции и РФ.

Глобальный сбой в работе Instagram: что случилось Фото: downdetector.com/status/instagram/map

Как сообщалось, перед этим 13 марта произошел сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram - у пользователей этих соцсетей пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения.

Напомним, что ранее масштабный сбой в работе Instagram произошел в феврале. В основном с проблемами столкнулись жители восточного побережья США и западной Европы.

В январе "досталось" и пользователям популярного мессенджера Telegram. 77% юзеров столкнулись с проблемами при подключении.

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