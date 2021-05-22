Вчені створили ліки від COVID-19: знищують вірус на 99,9%

Група науковців з Австралії повідомила про успішні випробовування на мишах терапії проти коронавірусної хвороби, які зменшують кількість вірусних частинок в організмі на 99,9%.

Препарат науковці розробили спільно з центром дослідження й лікування раку City of Hope.

Як розповіли спеціалісти, препарат хочуть випробувати на людях.

Як застосовувати ліки?

За словами дослідників, препарат можна вводити пацієнтам щодня до п'яти днів, наприклад, хворим в лікарні, або одноразово, якщо хтось тільки-но піддався впливу коронавірусу. Проте конкретних даних про це поки немає.

Крім того, терапія лікує саме коронавірусну хворобу, а не сприяє швидшому одужанню людей. В основі - технологія міРНК, або малих інтерферуючих РНК. міРНК здатні атакувати безпосередньо геном вірусу і знищувати його. Так вірус більше не може розмножуватися в організмі.

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Що показали випробування?

Випробовування на мишах показали, що терапія на основі міРНК зменшувала кількість вірусних частинок в їхньому організмі на 99,9%. Крім того, наночастинки, які застосовуються в терапії, можуть зберігатися до року за температури 4°C і до місяця - за кімнатної температури.

Інша перевага наночастинок - їхнє виробництво легко масштабувати.

Науковці припускають, що відкриття може бути використане для лікування пацієнтів із COVID-19, зокрема й майбутніх його мутацій.