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Ученые создали лекарство от COVID-19: уничтожает вирус на 99,9%

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Австралия, Суббота 22 мая 2021 22:00
Ученые создали лекарство от COVID-19: уничтожает вирус на 99,9% Фото: лекарство от коронавируса создали в Австралии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Группа ученых из Австралии сообщила об успешных испытания на мышах терапии против коронавирусной болезни, которые уменьшают количество вирусных частиц в организме на 99,9%.

Об этом сообщили на сайте Университета Гриффита.

Препарат ученые разработали совместно с центром исследования и лечения рака City of Hope.

Как рассказали специалисты, препарат хотят испытать на людях.

Как применять лекарство?

По словам исследователей, препарат можно вводить пациентам ежедневно до пяти дней, например, больным в больнице, либо однократно, если кто-то только что подвергся воздействию коронавирус. Однако конкретных данных об этом пока нет.

Кроме того, терапия лечит именно коронавирусную болезнь, а не способствует более быстрому выздоровлению людей. В основе - технология миРНК, или малых интерферирующих РНК. миРНК способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Так вирус больше не может размножаться в организме.

Видео: ученые создали лекарство от COVID-19

Что показали испытания?

Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут сохраняться до года при температуре 4°C и до месяца - при комнатной температуре.

Другое преимущество наночастиц - их производство легко масштабировать.

Ученые предполагают, что открытие может быть использовано для лечения пациентов с COVID-19, в том числе и будущих его мутаций.

Как сообщали ранее, в Индии выпустили новый препарат для лечения коронавируса.

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