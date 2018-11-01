Відомий голландський режисер винайшов горілку з тюльпанів

Колаж РБК-Україна

Цей напій користується успіхом в ресторанах з мішленівськими зірками

Відомий голландський режисер, актор дитячих фільмів і підприємець Джорис Путман створив алкогольний напій на основі цибулин тюльпанів і води. Про це повідомляє видання Geek.com.

34-річний Джорис Путман дав своєму винаходу назва - Tulip Vodka.

Повідомляється, що режисер експериментував над цим напоєм протягом декількох років, а проби проводив на невеликому лікеро-горілчаному заводі Clusius Craft Distillers, який належить йому і належить.

На даний момент в асортименті є два виду напою – Pure, пляшка якого коштує 295 євро і Premium, ціна якого становить 48 євро. Для виробництва елітного виду Путман використав 350 тюльпанових цибулин, а для горілки простіше – всього 40 цибулин.

"Зараз Tulip Vodka користується популярністю навіть у ресторанах з мішленівськими зірками", - розповідає про свій винахід Джорис Путман.

Він пояснив, що хотів створити абсолютно новий продукт, який буде асоціюватися одночасно з квіткою і з його рідною країною. За перший рік він зміг випустити і продати 40 тисяч пляшок горілки з тюльпанів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шотландці зважилися на запуск першого у світі пивного авіарейсу.

А також ми розповідали про те, що українські вчені винайшли вегетаріанське сало.

Якийсь аналог українського сала винайшов доцент кафедри харчових технологій Сумського аграрного університету Дмитро Бідюк. Виготовляється воно з рослинних жирів.

Відео: РБК-Україна