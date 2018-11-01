ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Відомий голландський режисер винайшов горілку з тюльпанів

STYLERНаука і техніка    01.11.2018 - 23:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Цей напій користується успіхом в ресторанах з мішленівськими зірками

Відомий голландський режисер, актор дитячих фільмів і підприємець Джорис Путман створив алкогольний напій на основі цибулин тюльпанів і води. Про це повідомляє видання Geek.com.

34-річний Джорис Путман дав своєму винаходу назва - Tulip Vodka.

Повідомляється, що режисер експериментував над цим напоєм протягом декількох років, а проби проводив на невеликому лікеро-горілчаному заводі Clusius Craft Distillers, який належить йому і належить.

На даний момент в асортименті є два виду напою – Pure, пляшка якого коштує 295 євро і Premium, ціна якого становить 48 євро. Для виробництва елітного виду Путман використав 350 тюльпанових цибулин, а для горілки простіше – всього 40 цибулин.

"Зараз Tulip Vodka користується популярністю навіть у ресторанах з мішленівськими зірками", - розповідає про свій винахід Джорис Путман.

Він пояснив, що хотів створити абсолютно новий продукт, який буде асоціюватися одночасно з квіткою і з його рідною країною. За перший рік він зміг випустити і продати 40 тисяч пляшок горілки з тюльпанів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шотландці зважилися на запуск першого у світі пивного авіарейсу.

А також ми розповідали про те, що українські вчені винайшли вегетаріанське сало.

Якийсь аналог українського сала винайшов доцент кафедри харчових технологій Сумського аграрного університету Дмитро Бідюк. Виготовляється воно з рослинних жирів.

Відео: РБК-Україна

Новини України изобретениеводка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся