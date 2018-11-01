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Известный голландский режиссер изобрел водку из тюльпанов

STYLERНаука и техника    01.11.2018 - 23:10
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Этот напиток пользуется успехом в ресторанах с мишленовскими звездами

Известный голландский режиссер, актер детских фильмов и предприниматель Джорис Путман создал алкогольный напиток на основе луковиц тюльпанов и воды. Об этом сообщает издание Geek.com.

34-летний Джорис Путман дал своему изобретению название - Tulip Vodka.

Сообщается, что режиссер экспериментировал над этим напитком в течении нескольких лет, а пробы проводил на небольшом ликероводочном заводе Clusius Craft Distillers, который принадлежит ему и принадлежит.

На данный момент в ассортименте есть два вида напитка – Pure, бутылка которого стоит 295 евро и Premium, цена которого составляет 48 евро. Для производства элитного вида Путман использовал 350 тюльпановых луковиц, а для водки попроще – всего 40 луковиц.

"Сейчас Tulip Vodka пользуется популярностью даже в ресторанах с мишленовскими звездами", - рассказывает о своем изобретении Джорис Путман.

Он объяснил, что хотел создать совершенно новый продукт, который будет ассоциироваться одновременно с цветком и с его родной страной. За первый год он смог выпустить и продать 40 тысяч бутылок водки из тюльпанов.

Напомним, ранее мы писали о том, что шотландцы решились на запуск первого в мире пивного авиарейса.

А также мы рассказывали о том, что украинские ученые изобрели вегетарианское сало.

Некий аналог украинского сала изобрел доцент кафедры пищевых технологий Сумского аграрного университета Дмитрий Бидюк. Изготовляется оно из растительных жиров.

Видео: РБК-Украина

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