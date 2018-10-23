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Незвичайна розробка: студент створив пластик з картоплі

STYLERНаука і техніка    23.10.2018 - 11:05
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Матеріал може допомогти при вирішенні однієї з світових проблем

В широко відомому конкурсі The James Dyson Award, в якому беруть участь студенти зі всіх куточків світу, юні науковці пропонують різні розробки для вирішення актуальних світових проблем. Фіналіст конкурсу - швед Понтус Тернквіст, розробив матеріал під назвою Potato Plastic. Про це інформує Huffpost.

Відомо, що забруднення навколишнього середовища пластиком - одна з найбільш актуальних проблем людства: фахівці стверджують, що у світовий океан щорічно потрапляє близько восьми мільйонів тонн пластику. А головним джерелом даного забруднення є харчова промисловість.

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Для вирішення даної проблеми Понтус Тернквіст зі Швеції створив Potato Plastic: матеріал, що зроблений з картопляного крохмалю і води. За словами студента, він може бути використаний для створення столових приладів, які будуть розкладатися протягом двох місяців.

Незвичайна розробка: студент створив пластик з картопліФото: (huffingtonpost.co.uk)

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