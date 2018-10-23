Необычная разработка: студент создал пластик из картофеля

Фото: Коллаж РБК-Украина

Материал может помочь при решении одной из мировых проблем

В широко известном конкурсе The James Dyson Award, в котором принимают участие студенты со всех уголков мира, юные ученые предлагают различные разработки для решения актуальных мировых проблем. Финалист конкурса - швед Понтус Тернквист, разработал материал под названием Potato Plastic. Об этом информирует Huffpost.

Известно, что загрязнение окружающей среды пластиком - одна из самых актуальных проблем человечества: специалисты утверждают, что в мировой океан ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика. А главным источником данного загрязнения является пищевая промышленность.

Фото: (pixabay.com)

Для решения данной проблемы Понтус Тернквист из Швеции создал Potato Plastic: материал, который сделан из картофельного крахмала и воды. По словам студента, он может быть использован для создания столовых приборов, которые будут разлагаться в течение всего двух месяцев.

Фото: (huffingtonpost.co.uk)

Напомним, что украинские ученые изобрели вегетарианское сало. Данное сало придется по вкусу даже вегетарианцу, ведь оно делается из растительных жиров. Помимо того, ученые научились варьировать его жирность и цвет.

Кстати, украинские студенты из Сум изобрели съедобные пакеты.

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