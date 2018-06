Вогнемети Ілона Маска можуть покалічити: людей попередили про небезпеку (відео)

Люди використовують пристрій не за призначенням

Перші клієнти, які отримали пропанові вогнемети Ілона Маска під назвою Not A Flamethrower ("Не вогнемет") замість підсмажування зефіру або барбекю направляли вогняне полум'я один на одного. Про це повідомляє The Verge.

Одним з перших покупців вогнемета стала популярна американська блогер Джастін Езарік, яка під час першого використання вогнемета ледь не спалила сад на задньому дворі власного будинку.

I see why they tell you not to use flamethrowers indoors.... @BoringCompany@iPhonedo @NickNicotera pic.twitter.com/bPC6OHx8Eg