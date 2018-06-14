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Вогнемети Ілона Маска можуть покалічити: людей попередили про небезпеку (відео)

STYLERНаука і техніка        14.06.2018 - 17:55
Кадр з відео (twitter.com/ijustine)
Кадр з відео (twitter.com/ijustine)

Люди використовують пристрій не за призначенням

Перші клієнти, які отримали пропанові вогнемети Ілона Маска під назвою Not A Flamethrower ("Не вогнемет") замість підсмажування зефіру або барбекю направляли вогняне полум'я один на одного. Про це повідомляє The Verge.

Одним з перших покупців вогнемета стала популярна американська блогер Джастін Езарік, яка під час першого використання вогнемета ледь не спалила сад на задньому дворі власного будинку.

Відео: Вогнемет будинку (twitter.com/ijustine)

У виданні зазначається, що більшість користувачів з вогнеметами ганялися один за одним, смажили стейки на "повній потужності" і всіляко розважалися, створюючи реальну загрозу життю та здоров'ю.

За даними The Verge, перша партія вогнеметів поки не принесла клопоту екстреним службам, однак загальний обсяг продажу вогнеметів оцінюється в 20 тис. одиниць, що викликає занепокоєння у влади.

Урядові аналітики припускають, що на 20 тис. вогнеметів може припасти кілька важких травм, пов'язаних з опіками, тому при використанні вогнеметів в якості розваги слід бути гранично обережними.

Скріншот поста (twitter.com/ijustine)

Раніше Ілон Маск опублікував в соцмережі Twitter правила безпечного поводження з вогнеметом і закликав користувачів суворо дотримуватися вказівок.

 

Скріншоти (twitter.com/elonmusk)

Скріншот поста (twitter.com/elonmusk)

До речі, Ілон Маск показав нову Tesla Model Y.

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Теги: огонь, Ілон Маск
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