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Огнеметы Илона Маска могут покалечить: людей предупредили об опасности (видео)

STYLERНаука и техника        14.06.2018 - 17:55
Кадр из видео (twitter.com/ijustine)
Кадр из видео (twitter.com/ijustine)

Люди используют устройство не по назначению

Первые клиенты, получившие пропановые огнеметы Илона Маска под названием Not A Flamethrower ("Не огнемет") вместо поджаривания зефира или барбекю направляли огненное пламя друг на друга. Об этом сообщает The Verge.

Одним из первых покупателей огнемета стала популярный американский блогер Джастин Эзарик, которая во время первого использования огнемета едва не подожгла сад на заднем дворе собственного дома.

Видео: Огнемет дома (twitter.com/ijustine)

В издании отмечается, что большинство пользователей с огнеметами гонялись друг за другом, жарили стейки на "полной мощности" и всячески дурачились, создавая реальную угрозу жизни и здоровью.

По данным The Verge, первая партия огнеметов пока не принесла хлопот экстренным службам, однако общий объем продаж огнеметов оценивается в 20 тыс. единиц, что вызывает у властей беспокойство.

Правительственные аналитики предполагают, что на 20 тыс. огнеметов может прийтись несколько тяжелых травм, связанных с ожогами, поэтому при использовании огнеметов в качестве развлечения следует быть предельно осторожными.

Скриншот поста (twitter.com/ijustine)

Ранее Илон Маск опубликовал в соцсети Twitter правила безопасного обращения с огнеметом и призвал пользователей строго следовать указаниям.

 

Скриншоты (twitter.com/elonmusk)

Скриншот поста (twitter.com/elonmusk)

Кстати, Илон Маск показал новую Tesla Model Y.

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Теги: огонь, Илон Маск
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