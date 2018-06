Огнеметы Илона Маска могут покалечить: людей предупредили об опасности (видео)

Люди используют устройство не по назначению

Первые клиенты, получившие пропановые огнеметы Илона Маска под названием Not A Flamethrower ("Не огнемет") вместо поджаривания зефира или барбекю направляли огненное пламя друг на друга. Об этом сообщает The Verge.

Одним из первых покупателей огнемета стала популярный американский блогер Джастин Эзарик, которая во время первого использования огнемета едва не подожгла сад на заднем дворе собственного дома.

I see why they tell you not to use flamethrowers indoors.... @BoringCompany@iPhonedo @NickNicotera pic.twitter.com/bPC6OHx8Eg