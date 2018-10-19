Рибалки випадково виявили древній малюнок на скелі

Фото: Колаж РБК-Україна

Знахідка розташована у водосховищі імені Ататюрка

Рибалки з Туреччини випадково виявили стародавній наскальний малюнок, коли рівень води у водосховищі впав на 10-15 метрів. Про це інформує Anadolu Agency.

Скала з малюнком знаходиться у водосховищі імені Ататюрка на річці Євфрат. На малюнку зображений мисливець із луком та стрілами, рогаті тварини і ще кілька абстрактних фігур.

Фото: (aa.com.tr)

Розмір малюнка становить 8 метрів в довжину і 70 сантиметрів завширшки. Археологи з Музею Адиямана вважають, що він був створений в епоху палеоліту. Однак більш точний вік поки що не визначили.

Турецька провінція Адияман, де був виявлений малюнок, має багату історію, що неодноразово підтверджували попередні дослідження. Предки людей у цій місцевості з'явилися більше 1 мільйона років тому, а близько 12 000 років тому тут утворилися перші поселення осілих землеробів. Недалеко від водосховища знаходиться найдавніша культова споруда Гебеклі Тепе.

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