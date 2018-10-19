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Рыбаки случайно обнаружили древний рисунок на скале

STYLERНаука и техника    19.10.2018 - 07:35
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Находка располагается в водохранилище имени Ататюрка

Рыбаки из Турции случайно обнаружили древний наскальный рисунок, когда уровень воды в водохранилище упал на 10-15 метров. Об этом информирует Anadolu Agency.

Скала с рисунком находится в водохранилище имени Ататюрка на реке Евфрат. На рисунке изображен охотник с луком и стрелами, рогатые животные и еще несколько абстрактных фигур.

Рыбаки случайно обнаружили древний рисунок на скале

Рыбаки случайно обнаружили древний рисунок на скалеФото: (aa.com.tr)

Размер рисунка составляет 8 метров  в длину и 70 сантиметров в ширину. Археологи из Музея Адыямана считают, что он был создан в эпоху палеолита. Однако более точный возраст пока что не определили.

Турецкая провинция Адыяман, где был обнаружен рисунок, имеет богатую историю, что неоднократно подтверждали предыдущие исследования. Предки людей в этой местности появились более 1 миллиона лет назад, а около 12 000 лет назад тут образовались первые поселения оседлых земледельцев. Недалеко от водохранилища находится древнейшее культовое сооружение Гебекли Тепе.

Напомним, что археологи нашли корабль-могилу викингов.

 Мы писали, что 8-летняя девочка нашла в озере находку, которая заинтересовала археологов.

А также о том, что археологи обнаружили уникальное захоронение скифов.

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