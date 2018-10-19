Саундтрек до Геловіну: вчені показали, як "співає" льодовик

Відео: YouTube / ТСН

В Антарктиді науковці випадково зафіксували нове дивовижне явище, пов'язане з льодовиками. Під час досліджень величезного шельфового льодовика "Росса" 34 надчутливих датчика записали "пісню" льодовика, йдеться в сюжеті ТСН.

Мова йде про звуки, які утворює сніг під час вітру.

Коли вчені проаналізували сейсмічні дані, вони з'ясували, що шельф майже безперервно співає на дуже низьких частотах. Щоб людина могла їх почути, геофізики прискорили запис у 1200 разів.

У мережі вже оприлюднили запис із цими моторошними піснями.

Як повідомлялося раніше, в Антарктиді з'явився дивний таємничий об'єкт, виникнення якого поки не можуть пояснити вчені. Фотографію даного об'єкта виявили конспірологи.

Також ми писали про те, що в Антарктиді під льодами виявили 91 вулкан, які досягають висоти від 100 до 3850 тис. метрів.

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Відео: РБК-Україна